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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» оформил увольнение Аллегри – впереди суд

01 Июня 2024 • 15:13 Комментировать

«Ювентус» решил уволить Массимилиано Аллегри с должности главного тренера, несмотря на победу в Кубке Италии. Руководителям туринского клуба не понравилось поведение Аллегри.

Аргументы Аллегри в свою защиту в «Ювентусе» не сочли адекватными, поэтому клуб оформил увольнение «по уважительной причине». Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио, Аллегри теперь получил соответствующее уведомление. 56-летний специалист намерен обратиться в суд по трудовым спорам. Аллегри считает, что «старая синьора» нанесла ущерб его репутации. Ожидается длительное судебное разбирательство.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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Сегодня, 01 Июня
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