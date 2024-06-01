«Ювентус» оформил увольнение Аллегри – впереди суд

«Ювентус» решил уволить Массимилиано Аллегри с должности главного тренера, несмотря на победу в Кубке Италии. Руководителям туринского клуба не понравилось поведение Аллегри.

Аргументы Аллегри в свою защиту в «Ювентусе» не сочли адекватными, поэтому клуб оформил увольнение «по уважительной причине». Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио, Аллегри теперь получил соответствующее уведомление. 56-летний специалист намерен обратиться в суд по трудовым спорам. Аллегри считает, что «старая синьора» нанесла ущерб его репутации. Ожидается длительное судебное разбирательство.