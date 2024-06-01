«Ювентус» решил вернуться в Ассоциацию европейских клубов – аль-Хелаифи

«Ювентус» окончательно отказался от проекта Суперлиги. Туринский клуб уже подал заявку на повторное вступление в Ассоциацию европейских клубов. Об этом рассказал глава организации Нассер аль-Хелаифи, который также является президентом «ПСЖ».

«Я рад сообщить, что «Ювентус» подал заявку на повторное вступление в Ассоциацию европейских клубов. Это будет официально оформлено в ближайшее время. Двери АЕК всегда открыты для клубов, которые верят в коллективные интересы, прогрессивные реформы и конструктивную работу со всеми заинтересованными сторонами. Мы рады, что «Ювентус» снова присоединится к европейской футбольной семье», - сказал аль-Хелаифи.

Отметим, что проект Суперлиги открыто поддерживают только «Реал» и «Барселона».