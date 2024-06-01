Дибала может продолжить карьеру в Испании - назван топ-клуб

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По данным Todofichajes, в услугах чемпиона мира по-прежнему заинтересован мадридский «Атлетико».

Кроме предложения «матрасников», футболист готов рассмотреть варианты из Италии и Англии. У иностранных клубов есть серьезное преимущество над представителями Серии А. Покупателям из других чемпионатов доступен трансфер Дибалы всего за 12 миллионов евро. Это очень низкая цена для футболиста такого уровня.

В прошлом сезоне чемпионата Италии 30-летний форвард провел 28 матчей, отметившись 13 голами и девятью ассистами.