Президент «Наполи» принял решение о будущем Хвичи

Глава «Наполи» Аурелио де Лаурентис определился с планами по грузинскому полузащитнику команды Хвиче Кварацхелии. Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, руководитель не рассматривает вариант продажи одного из лидеров клуба.

Президент хочет предложить Кварацхелии новый трудовой договор на фоне активного интереса к игроку со стороны французского «ПСЖ». Ранее сообщалось, что парижане договорились с Хвичей об условиях контракта, но последнее слово остается за неаполитанцами.

Срок трудового соглашения между Кварацхелией и «Наполи» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость грузина в 80 миллионов евро.