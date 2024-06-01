Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Наполи» принял решение о будущем Хвичи

01 Июня 2024 • 11:13 Комментировать

Глава «Наполи» Аурелио де Лаурентис определился с планами по грузинскому полузащитнику команды Хвиче Кварацхелии. Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, руководитель не рассматривает вариант продажи одного из лидеров клуба.

Президент хочет предложить Кварацхелии новый трудовой договор на фоне активного интереса к игроку со стороны французского «ПСЖ». Ранее сообщалось, что парижане договорились с Хвичей об условиях контракта, но последнее слово остается за неаполитанцами.

Срок трудового соглашения между Кварацхелией и «Наполи» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость грузина в 80 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Аурелио Де Лаурентис Наполи Хвича Кварацхелия трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Назван лучший игрок Лиги чемпионов – это не Мбаппе и даже не Винисиус Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ «Реал» выбрал звезду на замену Кроосу – начались переговоры Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч» Звезда «Реала» Винисиус назвал трёх футбольных кумиров - среди них Роналду Клопп готов принять два чемпионства от «Манчестер Сити» Беллингем рассказал, чем опасна «Боруссия» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием
«Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего
Спортивные новости
«Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел вперёд в серии Канарейкин: У Швейцарии нет осознания того, что раньше их страна становилась одной из лучших на планете Плющев: Мне говорят, что у нас с хоккеем все в порядке, а порядок – это поражение на шести Олимпиадах подряд Рублёв без шансов проиграл Арнальди в третьем круге «Ролан Гаррос» Канарейкин: С Кучеровым, Овечкиным и Малкиным мы бы точно поборолись за золото ЧМ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Июня
11:52 · Италия. Серия А
Дибала может продолжить карьеру в Испании - назван топ-клуб
11:13 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» принял решение о будущем Хвичи
10:39 · Италия. Серия А
Роналду или Месси: Бонуччи ответил, против кого сложнее играть
10:17 · Италия. Серия А
«Реал» может купить топ-защитника «Милана» 4
09:15 · Италия. Серия А
Беленький: «У Миранчука позитивная репутация в Италии»
03:17 · Италия. Серия А
Гуллит: «Зиркзее отлично подойдёт «Милану»
03:09 · Англия. Премьер-лига
Осимхен готов перейти в другой топ-клуб АПЛ после отказа «Челси» 1
02:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отказался от подписания Осимхена
02:32 · Италия. Серия Б
«Кремонезе» и «Венеция» сразятся за последнюю путёвку в Серию А
02:28 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» поборется с «Боруссией» и клубами Серии А за игрока «Ювентуса»
02:01 · Италия. Серия А
Защитник «Интера» Бушанан оценил тренерские способности Симоне Индзаги
01:11 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» продаёт Луиса Альберто – «Ливерпуль» получит процент от трансфера
01:00 · Италия. Серия А
Сборная Италии попрощалась с Бонуччи
00:35 · Италия. Серия А
Названы условия возможного трансфера Кварацхелии в «ПСЖ» слухи
31 Мая
23:47 · Италия. Серия А
Буффон объяснил включение в заявку сборной Италии Фаджоли, не игравшего полгода
Все новости
Рекомендуем