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Чемпионат Италии. Серия А

Роналду или Месси: Бонуччи ответил, против кого сложнее играть

01 Июня 2024 • 10:39 Комментировать

Итальянский защитник Леонардо Бонуччи, известный по выступлениям за туринский «Ювентус» и «Милан», провел сравнение между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду. Он ответил, против кого было сложнее играть.

«С Лео мне было тяжелее, он более непредсказуем в своих действиях на поле. Роналду – идеальная, но более понятная машина», - передает слова Бонуччи Gazzetta dello Sport.

Напомним, что недавно Бонуччи объявил о завершении игровой карьеры.

Месси в настоящий момент выступает за американский клуб «Интер Майами». Роналду, в свою очередь, является игроком саудовского «Аль-Насра».

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Евро-Футбол.Ру,
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