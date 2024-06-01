«Реал» может купить топ-защитника «Милана»

Фланговый защитник Тео Эрнандес, права на которого принадлежат «Милану», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Согласно сведениям в социальных сетях инсайдера Николо Скиры, 26-летний француз попал в сферу интересов мадридского «Реала».

«Королевский» клуб намерен побороться за Эрнандеса с мюнхенской «Баварией», которая также заинтересована в его услугах. Стоит отметить, что Тео выступал за мадридский коллектив в сезоне-2017/2018.

В прошлом сезоне латераль провел 32 встречи в Серии А, забил пять голов и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до середины 2026 года, а ценник составляет 60 миллионов евро.