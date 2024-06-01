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Чемпионат Италии. Серия А

Беленький: «У Миранчука позитивная репутация в Италии»

01 Июня 2024 • 09:15 Комментировать
Аталанта
...
Фиорентина
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02.06 19:00

Бывший массажист «Сассуоло» Геннадий Беленький рассказал, как в Италии относятся к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

«У него очень позитивная репутация, хорошая пресса. К нему здесь здорово относятся. Просто в «Аталанте» большая конкуренция», — цитирует Беленького «Чемпионат».

Напомним, в текущем году «Аталанта» выиграла Лигу Европы, обыграв в финале турнира леверкузенский «Байер» со счётом 3:0. Российский футболист в этой встрече участия не принял.

А нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл в составе команды из Бергамо 41 матч, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач.

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Аталанта Геннадий Беленький Алексей Миранчук ещё теги

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