Беленький: «У Миранчука позитивная репутация в Италии»

Бывший массажист «Сассуоло» Геннадий Беленький рассказал, как в Италии относятся к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

«У него очень позитивная репутация, хорошая пресса. К нему здесь здорово относятся. Просто в «Аталанте» большая конкуренция», — цитирует Беленького «Чемпионат».

Напомним, в текущем году «Аталанта» выиграла Лигу Европы, обыграв в финале турнира леверкузенский «Байер» со счётом 3:0. Российский футболист в этой встрече участия не принял.

А нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл в составе команды из Бергамо 41 матч, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач.