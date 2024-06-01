Гуллит: «Зиркзее отлично подойдёт «Милану»

Известный экс-футболист «Милана» считает, что клубу следует приобрести нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее.

«Россонери» считаются одними из главных претендентов на 23-летнего игрока наряду с «Ювентусом» и лондонским «Арсеналом».

«Мне нравится Зиркзее. Я знаю его ещё с тех пор, как он выступал за сборную до 17 лет вместе с моим сыном. Джошуа обладает настоящим голевым чутьём – он всегда оказывается в нужном месте в нужное время. Для «Милана» это было бы отличное приобретение», – заявил в интервью Sky Sport Italia Гуллит.

В прошедшем сезона Джошуа Зиркзее забил 11 голов и пять раз ассистировал товарищам по команде, проведя 34 матча за «Болонью» в Серии А.