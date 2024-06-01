Защитник «Интера» Бушанан оценил тренерские способности Симоне Индзаги

Правый защитник миланского «Интера» Тажон Бушанан рассказал, что думает о своём наставнике Симоне Индзаги.

Канадец перебрался в клуб в январе из бельгийского «Брюгге». Во второй половине сезона латераль принял участие в десяти матчах «нерадзурри», ни разу при этом не появившись в стартовом составе.

«Работать с Индзаги очень приятно. Да, он не слишком хорошо говорит по-английски, он очень тактичен и всегда знает, чего хочет от меня как от игрока. Работа с ним во многом помогла мне, и я надеюсь, что в следующем сезоне смогу сделать ещё один шаг вперёд.

Наш тренер – по-настоящему страстный человек, желающий выигрывать в каждом матче. Попадая в эту среду, вы сразу чувствуете победный настрой», – рассказал в интервью TLN TV Бушанан.