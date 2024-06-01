Сборная Италии попрощалась с Бонуччи

Итальянский оборонец Леонардо Бонуччи завершил карьеру, его последними клубами были «Унион Берлин» и «Фенербахче», но наиболее приятные воспоминания связаны, конечно же, с туринским «Ювентусом» и сборной Италии. С ней он стал чемпионом Европы в 2021 году, и сейчас сборная также тепло попрощалась с ним:

- Спасибо, - Леонардо, - такой пост опубликовала пресс-служба итальянской сборной.

За сборную Италии Бонуччи провёл 121 матч, в которых забил восемь мячей. Лишь трое игроков сыграли больше него матчей за сборную Италии - Джанлуиджи Буффон, Фабио Каннаваро и Паоло Мальдини.