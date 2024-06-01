Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сборная Италии попрощалась с Бонуччи

01 Июня 2024 • 01:00 Комментировать

Итальянский оборонец Леонардо Бонуччи завершил карьеру, его последними клубами были «Унион Берлин» и «Фенербахче», но наиболее приятные воспоминания связаны, конечно же, с туринским «Ювентусом» и сборной Италии. С ней он стал чемпионом Европы в 2021 году, и сейчас сборная также тепло попрощалась с ним:

- Спасибо, - Леонардо, - такой пост опубликовала пресс-служба итальянской сборной.

За сборную Италии Бонуччи провёл 121 матч, в которых забил восемь мячей. Лишь трое игроков сыграли больше него матчей за сборную Италии - Джанлуиджи Буффон, Фабио Каннаваро и Паоло Мальдини.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Леонардо Бонуччи
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Назван лучший игрок Лиги чемпионов – это не Мбаппе и даже не Винисиус Флик мечтает поработать в «Барселоне» с двумя звёздами Бундеслиги Анчелотти обратился к президенту «Реала» Пересу Звезда «Реала» Винисиус назвал своего главного кумира «Реал» выбрал звезду на замену Кроосу – начались переговоры Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» Звезда «Реала» Винисиус назвал трёх футбольных кумиров - среди них Роналду Анчелотти назвал футболиста, которого нужно бить каждый день Клопп готов принять два чемпионства от «Манчестер Сити»
«Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» «Барселона» не может зарегистрировать Флика Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне»
Спортивные новости
Канарейкин: У Швейцарии нет осознания того, что раньше их страна становилась одной из лучших на планете Плющев: Мне говорят, что у нас с хоккеем все в порядке, а порядок – это поражение на шести Олимпиадах подряд Рублёв без шансов проиграл Арнальди в третьем круге «Ролан Гаррос» Канарейкин: С Кучеровым, Овечкиным и Малкиным мы бы точно поборолись за золото ЧМ Плющев – о Швеции: Когда у тебя с пяти лет начинается гендерное воспитание, то у тебя будет деградировать хоккей Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Июня
01:11 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» продаёт Луиса Альберто – «Ливерпуль» получит процент от трансфера
01:00 · Италия. Серия А
Сборная Италии попрощалась с Бонуччи
00:35 · Италия. Серия А
Названы условия возможного трансфера Кварацхелии в «ПСЖ» слухи
31 Мая
23:47 · Италия. Серия А
Буффон объяснил включение в заявку сборной Италии Фаджоли, не игравшего полгода
23:37 · Англия. Премьер-лига
«Милан» выбыл из борьбы за Шешко, на которого также претендует гранд АПЛ
23:36 · Италия. Серия А
«Комо» Фабрегаса будет играть домашние матчи в Вероне
23:29 · Италия. Серия А
Бушанан: «Переход в «Интер» стал для меня огромным шагом вперёд»
22:45 · Германия. Бундеслига
Хуммельс покинет «Боруссию» – назван главный претендент на игрока
22:38 · Италия. Серия А
«Наполи» опроверг заявления агента ди Лоренцо
20:53 · Италия. Серия А
Конте договорился о контракте с «Наполи»
19:11 · Италия. Серия А
Агент раскрыл будущее Лаутаро Мартинеса
18:27 · Италия. Серия А
«Интер» договорился о продлении контракта с Бареллой
17:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал топ-новичка для Слота
17:23 · Англия. Премьер-лига
Салиба признан самым дорогостоящим защитником мира 5
16:53 · Италия. Серия А
«Милан» готов продать игрока за 80 млн евро
Все новости
Рекомендуем