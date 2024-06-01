«ПСЖ» рассчитывает провернуть трансфер вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Как ранее сообщали итальянские СМИ, 23-летний футболист уже достиг договорённости с парижским грандом. Эту информацию подтверждает известный журналист Лоик Танзи – по его данным, грузинский игрок хочет перебраться в «ПСЖ» как можно скорее. Чемпионы Франции оценивают звезду «Наполи» в 60 млн евро, также не исключено включение в сделку других футболистов.

По распространённым слухам, руководство неаполитанцев запрашивает за Хвичу Кварацхелию не менее 100 млн евро. Действующий договор лидера атаки «адзурри» рассчитан до середины 2027 года.