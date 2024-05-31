Буффон объяснил включение в заявку сборной Италии Фаджоли, не игравшего полгода

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о решении Лучано Спаллетти включить полузащитника Николо Фаджоли в заявку на Евро-2024.

23-летний футболист попал в расширенный список игроков, которые могут выступить на предстоящем турнире в Германии. Факт приглашения Фаджоли удивил многих, поскольку игрок не выходил на поле с октября по май из-за дисквалификации.

«Спаллетти разглядел в нём качества, которых не обнаружил у других игроков. Я не понимаю, зачем наказывать парня, который уже заплатил за свои ошибки. Нам, итальянцам, следует прекратить постоянную охоту за сплетнями», – приводят итальянские СМИ слова Буффона, ныне занимающего должность координатора в национальной команде.