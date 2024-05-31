«Комо» Фабрегаса будет играть домашние матчи в Вероне

Итальянский клуб «Комо», который пробился в Серию А по итогу сезона, будет проводить домашние матчи в Вероне. Такой новостью делится Sky Italia.

А причина в том, что домашняя арена «Комо» слишком маленькая. На данный момент стадион клуба вмещает всего лишь 7,5 тыс. зрителей. Для высшего итальянского дивизиона нужен стадион минимум на 12 тыс.

Тем не менее, для «Комо» сделано исключение. И сейчас ведутся работы по увеличению мест на стадионе, чтобы достичь вместимости в хотя бы 10 тыс. человек.

«Комо», напомним, финишировал в Серии Б на втором месте вслед за «Пармой». Коллектив набрал 73 очка.