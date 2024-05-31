Бушанан: «Переход в «Интер» стал для меня огромным шагом вперёд»

Крайний защитник миланского «Интера» Тажон Бушанан доволен своим переходом в клуб.

«Нерадзурри» подписали канадца в январе из бельгийского «Брюгге». 25-летнему игроку пока не удалось пробиться в основной состав чемпионов Италии.

«Интер» – один из крупнейших клубов мира. Переход из МЛС в чемпионат Бельгии – это одно, а трансфер в «Интер» – совсем другое, это огромный скачок вверх. Разница ощущается во всём, буквально каждый день. Я очень горжусь тем, что выступаю здесь», – рассказал в интервью TLN TV латераль.

На счету Тажона Бушанана один забитый гол в десяти матчах за «Интер». Во всех случаях футболист появлялся на поле со скамейки запасных.