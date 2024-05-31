«Наполи» опроверг заявления агента ди Лоренцо

Правый защитник «Наполи» Джованни ди Лоренцо не покинет клуб этим летом.

О возможном уходе футболиста недавно сообщил его агент, вскоре после чего появились слухи об интересе со стороны «Ювентуса».

«Наполи» не в первый раз за последние дни замечает заявления агента ди Лоренцо, в которых говорится об уходе игрока. Необходимо подчеркнуть, что Джованни связан с «Наполи» контрактом, рассчитанным ещё на четыре года, и он не входит в группу игроков, чей уход рассматривается нашим клубом. Таким образом, его продажа этим летом исключена», – сообщила пресс-служба «Наполи» в социальных сетях.