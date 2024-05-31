Конте договорился о контракте с «Наполи»

Итальянский специалист Антонио Конте в ближайшее время должен стать главным тренером «Наполи».

Как сообщает в своих социальных сетях известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, неаполитанцы договорились с тренером о контракте, который будет рассчитан до июня 2027 года. Официально о назначении будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, Конте известен по работе с «Ювентусом», «Челси», «Интером» и «Тоттенхэмом», из которого он ушёл в марте прошлого года.

«Наполи» в прошлом сезоне занял 10 место в турнирной таблице итальянского чемпионата, набрав в 38 матчах 53 очка.