Агент раскрыл будущее Лаутаро Мартинеса

Нападающий Лаутаро Мартинес действительно продлит контракт с «Интером». Информацию подтвердил агент игрока – Алехандро Камано.

«Да, мы достигли принципиального соглашения по новому контракту Лаутаро», - цитирует Камано журналист Сесар Луис Мерло.

По словам агента, в новом контракте 26-летнего Мартинеса не будет прописана опция выкупа.

Ранее сообщалось, что Лаутаро подпишет с «Интером» трудовой договор, рассчитанный до конца сезона 2028/2029.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Мартинеса в 110 миллионов евро. За «Интер» аргентинец выступает с лета 2018 года.