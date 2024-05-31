«Интер» договорился о продлении контракта с Бареллой

Полузащитник «Интера» Николо Барелла продлит контракт с клубом. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, стороны уже согласовали все детали нового трудового соглашения. Контракт будет рассчитан до середины 2029 года, заработная плата Бареллы вырастет.

В сезоне 2023/2024 Николо Барелла провёл 48 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач на партнёров.

Отметим, что за «Интер» Барелла выступает с лета 2019 года после трансфера из «Кальяри».

Напомним, что «Интер» уверенно выиграл чемпионат Италии в завершившемся сезоне.