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«Милан» готов продать игрока за 80 млн евро

31 Мая 2024 • 16:53 Комментировать

Защитник Тео Эрнандес может покинуть «Милан» в летнее трансферное окно. Слухи давно связывают 26-летнего француза с переходом в «Баварию». В Мюнхене Эрнандес может заменить Альфонсо Дэвиса, который близок к трансферу в «Реал».

Как сообщает на своих страницах L’Equipe, «Милан» хочет выручить за Эрнандеса около 80 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 защитник провёл 46 официальных матчей, в которых забил пять голов и отдал одиннадцать результативных передач на партнёров.

Отметим, что за «Милан» Тео Эрнандес выступает с лета 2019 года после перехода из мадридского «Реала».

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