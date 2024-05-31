Азмун помог «Роме» разгромить «Милан»

В последний день весны «Рома» и «Милан» проводили товарищеский матч в Австралии. Команда Даниэле де Росси отпраздновала крупную победу со счётом 5:2. Автором одного из голов в составе римлян стал бывший футболист «Зенита» Сердар Азмун. Также за «волков» забивали Томмазо Бальданци, Тэмми Абрахам, Анхелиньо и Пауло Дибала. В составе «россонери» результативными ударами отметились Тео Эрнандес и Ноа Окафор.
Отметим, что «Милан» занял в чемпионате Италии второе место, а «Рома» - шестое.
Протокол игры
|(1:0) Бальданци Томмазо 28'
|37' Эрнандес Тео (1:1)
|(2:1) Абрахам Тэмми 45'
|(3:1) Анхелиньо Хосе 54'
|55' Окафор Ноа (3:2)
|(4:2) Дибала Пауло 57'
|(5:2) Азмун Сердар 77'
Свилар Миле 47' (Боер Пьетро ( 47' ) • Льоренте Диего 56' (Нардози Мануэль ( 56' ) • Смоллинг Крис • Н'Дика Эван 82' (Мирра Якопо ( 82' ) • Анхелиньо Хосе 71' (Литти Марко ( 71' ) • Хёйсен Дин 71' (Делла Рокка Маттиа ( 71' ) • Бове Эдоардо • Ауа Уссем 82' (Тумминелли Джанмарко ( 82' ) • Дибала Пауло 83' (Альмавива Маттиа ( 83' ) • Абрахам Тэмми 47' (Азмун Сердар ( 47' ) • Бальданци Томмазо 56' (Феола Вильям ( 56' )
Запасные: Карсдорп Рик • Кехайов Атанас
Спортьелло Марко 46' (Нава Лапо ( 46' ) • Калабрия Давиде 46' (Бартезаги Давиде ( 46' ) • Калюлю Пьер 73' (Шимич Ян-Карло ( 73' ) • Габбия Маттео 46' (Томори Фикайо ( 46' ) • Хименес Алехандро • Эрнандес Тео 46' (Муса Юнус ( 46' ) • Побега Томмазо 67' (Терраччано Филиппо ( 67' ) • Рейндерс Тиджани 67' (Дзероли Кевин ( 67' ) • Адли Ясин • Флоренци Алессандро 47' (Тиав Малик ( 47' ) • Жиру Оливье 46' (Окафор Ноа ( 46' )
Запасные: Торриани Лоренцо • Лофтус-Чик Рубен • Йович Лука
Сегодня. Стадион "Optus Stadium " .
Если бы Азмун не забил, Тихий написал бы - "... Азмун провёл тайм... " А кто такой Азмун и почему он, а не Дибала?
Интересно, у Тихого контракт с агентами Азмуна или у всей редакции еврофутбола?
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