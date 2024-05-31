Азмун помог «Роме» разгромить «Милан»

В последний день весны «Рома» и «Милан» проводили товарищеский матч в Австралии. Команда Даниэле де Росси отпраздновала крупную победу со счётом 5:2. Автором одного из голов в составе римлян стал бывший футболист «Зенита» Сердар Азмун. Также за «волков» забивали Томмазо Бальданци, Тэмми Абрахам, Анхелиньо и Пауло Дибала. В составе «россонери» результативными ударами отметились Тео Эрнандес и Ноа Окафор.

Отметим, что «Милан» занял в чемпионате Италии второе место, а «Рома» - шестое.