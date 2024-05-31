Лаутаро Мартинес дал ответ «Интеру»

Нападающий Лаутаро Мартинес дал согласие на продление контракта с «Интером». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Новый контракт Мартинеса будет рассчитан до середины 2029 года. Капитан «нерадзурри» будет зарабатывать 9 миллионов евро за сезон.

В «Интер» Лаутаро Мартинес перебрался летом 2018 года из аргентинского «Расинга». С тех пор аргентинский нападающий провёл 282 официальных матча, в которых записал на свой счёт 129 голов и 43 голевых паса на партнёров.

Напомним, что «Интер» весной стал чемпионом Италии. Команда Симоне Индзаги завоевала титул досрочно.