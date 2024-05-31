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Чемпионат Италии. Серия А

Каррера: «Миранчуку нужно остаться в «Аталанте»

31 Мая 2024 • 14:00 Комментировать

Итальянский тренер Массимо Каррера высказался о будущем российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

— Я думаю, что ему нужно остаться в «Аталанте». Я не вижу причин для его ухода, — заявил Каррера на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Специалист считает Миранчука важным футболистом «Аталанты», несмотря на то, что он не всегда попадает в состав.

Напомним, 28-летний полузащитник выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне Миранчук принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил четыре гола и записал в свой актив 12 результативных передач.

Стоит сказать, что по итогам сезона «Аталанта» выиграла Лигу Европы.

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