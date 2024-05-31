Центральный нападающий «Пизы» Лоренцо Лукка может перебраться в «Наполи».

Журналист Экрем Конур рассказал на своей страничке в социальной сети о том, что «Наполи» пытается подписать 23-летнего итальянского нападающего, который минувший сезон провел в аренде в «Удинезе» и стал лучшим бомбардиром команды.

На счету Лукка 39 выходов на поле с учетом всех турниров, девять голов и четыре голевых паса.

Контракт форварда с «Пизой» рассчитан до конца июня 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет восемь миллионов евро.

По итогам сезона-2023/24 «Наполи» финишировал на десятой позиции в Серии А, набрав 53 очка.