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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» хочет усилиться хавбеком сборной Сербии слухи

31 Мая 2024 • 13:11 Комментировать

Полузащитник «Удинезе» и сборной Сербии Лазар Самарджич может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Экрем Конур, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Наполи», который уже находится в контакте с «Удинезе».

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Самарджич принял участие в 34 матчах, в которых забил шесть мячей и стал автором двух результативных передач.

Трудовой договор Самарджича с «Удинезе» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.

 

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