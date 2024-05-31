Полузащитник «Удинезе» и сборной Сербии Лазар Самарджич может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Экрем Конур, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Наполи», который уже находится в контакте с «Удинезе».

В минувшем розыгрыше итальянской Серии А Самарджич принял участие в 34 матчах, в которых забил шесть мячей и стал автором двух результативных передач.

Трудовой договор Самарджича с «Удинезе» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.