«Рома» оформила полноценный трансфер защитника Анхелиньо из немецкого «РБ Лейпцига». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Анхелиньо выступал за «волков» на правах аренды. После завершения сезона руководство римского клуба приняло решение выкупить футболиста.

По данным журналиста Фабрицио Романо, сделка обошлась «Роме» в 5,2 миллиона евро. Заработная плата защитника составит два миллиона евро.

В минувшем сезоне чемпионата Италии 27-летний испанец сыграл 16 поединков. Анхелиньо отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки.