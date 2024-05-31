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Чемпионат Италии. Серия А

В «ПСЖ» отреагировали на назначение Мотты в «Ювентус»

31 Мая 2024 • 08:37 Комментировать

Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи дал комментарий насчет возможного приглашения в туринский «Ювентус» Тьяго Мотты.

«Я хочу пожелать ему только удачи. Думаю, Тьяго сможет хорошо себя зарекомендовать в «Ювентусе». Мотта был в Париже шесть лет, за это время я смог оценить его футбольные и человеческие качества. Передаю ему свои самые теплые пожелания перед таким большим вызовом», - передает слова руководителя Football-Italia.

Ранее в прессе сообщалось, что туринский «Ювентус» близок к назначению Мотты. В минувшем сезоне специалист работал в другом итальянском клубе - «Болонье».

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