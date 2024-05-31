В «ПСЖ» отреагировали на назначение Мотты в «Ювентус»

«Я хочу пожелать ему только удачи. Думаю, Тьяго сможет хорошо себя зарекомендовать в «Ювентусе». Мотта был в Париже шесть лет, за это время я смог оценить его футбольные и человеческие качества. Передаю ему свои самые теплые пожелания перед таким большим вызовом», - передает слова руководителя Football-Italia.