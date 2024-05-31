«Милан» выделит 100 миллионов евро на четырёх игроков

Руководство «Милана» хочет усилить состав команды в летнее трансферное окно. Согласно данным Gazzetta dello Sport, «россонери» готовы потратить на новых футболистов 100 миллионов евро. Это будет сделано под приход нового рулевого Паулу Фонсеки.

В летнее трансферное окно миланский клуб хочет подписать нападающего, двух защитников и опорного полузащитника. В сфере интересов вице-чемпиона Серии А находятся следующие игроки: Джошуа Зиркзее («Болонья»), Юссуф Фофана («Монако»), Игор Жулио («Брайтон») и Эмерсон («Тоттенхэм»).

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии «Милан» набрал 75 баллов и финишировал на второй строчке.