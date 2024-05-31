Маркус Тюрам: «Думаю, я могу стать одним из самых совершенных игроков в мире»

Футболист миланского «Интера» Маркус Тюрам высказался о своих дальнейших перспективах.

Форварду удалось совершить прорыв в дебютном сезоне после переезда в Италию: он помог «нерадзурри» выиграть скудетто и Суперкубок Италии, записав себе в актив 15 голов и 14 ассистов в 46 встречах.

«Я амбициозен, хочу всегда быть лучшей версией самого себя. Думаю, я могу стать одним из самых совершенных игроков в мире. Я верю, что смогу забивать по 20 голов и раздавать по 20 голевых передач за сезон. Знаю, что способен на великие свершения», – цитирует FcInterNews 26-летнего нападающего.

До перехода в «Интер» Маркус Тюрам выступал за «Боруссию» Мёнхенгладбах, которую покинул свободным агентом прошлым летом.