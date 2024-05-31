«Ювентус» предложил Рабио новый контракт – названы условия

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио получил предложение от клуба по новому контракту.

Нынешний договор француза истекает через месяц, но руководство «старой синьоры» заинтересовано в продолжении сотрудничества с хавбеком. Согласно информации La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» предложил Рабио трёхлетнее соглашение с зарплатой в 7,5 млн евро в год. Ответ от футболиста, как ожидается, последует уже скоро.

Адриен Рабио выступает за туринцев с 2019 года. В завершившейся кампании он принял участие в 35 матчах команды, записав на свой счёт пять забитых мячей и три результативные передачи.