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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» предложил Рабио новый контракт – названы условия

31 Мая 2024 • 03:01 Комментировать
Ювентус
2:0
Монца

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио получил предложение от клуба по новому контракту.

Нынешний договор француза истекает через месяц, но руководство «старой синьоры» заинтересовано в продолжении сотрудничества с хавбеком. Согласно информации La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» предложил Рабио трёхлетнее соглашение с зарплатой в 7,5 млн евро в год. Ответ от футболиста, как ожидается, последует уже скоро.

Адриен Рабио выступает за туринцев с 2019 года. В завершившейся кампании он принял участие в 35 матчах команды, записав на свой счёт пять забитых мячей и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио

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