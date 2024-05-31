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Чемпионат Италии. Серия А

Маркус Тюрам подвёл итоги своего дебютного сезона в «Интере»

31 Мая 2024 • 02:55 Комментировать
Верона
2:2
Интер Милан

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам оценил свой первый сезон в Италии.

Француз перебрался в ряды «нерадзурри» прошлым летом в качестве свободного агента. В составе команды Симоне Индзаги форвард отметился 15 голами и 14 ассистами, проведя 46 матчей, а также стал победителем Серии А.

«После такого сезона я не хочу устанавливать для себя никаких ограничений. Сейчас я переживаю лучший период в карьере. Мне удалось доказать, что я могу совершенствоваться с каждым годом – и с тактической точки зрения, и в плане результативности. Игра на позиции вингера для меня осталась в прошлом – теперь я центрфорвард», – высказался в интервью Le Monde 26-летний футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Маркус Тюрам

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