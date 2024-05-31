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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» начал переговоры по защитнику сборной Италии

31 Мая 2024 • 02:16 Комментировать
Аталанта
3:0
Торино

«Наполи» работает над трансфером центрального защитника «Торино» Алессандро Буонджорно.

Представители неаполитанского клуба уже провели встречу с агентом 24-летнего игрока, докладывает инсайдер Николо Скира. В сделке участвует и Антонио Конте, который будет назначен тренером «партенопейцев» в ближайшее время, – он лично убеждает центрбека перебраться в команду. Для футболиста сборной Италии уже готов контракт, рассчитанный до 2029 года, зарплата – 2,5 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что именно Алессандро Буонджорно является главной трансферной целью Антонио Конте в «Наполи». Стоимость потенциальной сделки оценивается в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Сборная Италии Антонио Конте Наполи трансферы футбола - лето 2024 Алессандро Буонджорно ещё теги

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