«Наполи» начал переговоры по защитнику сборной Италии

«Наполи» работает над трансфером центрального защитника «Торино» Алессандро Буонджорно.

Представители неаполитанского клуба уже провели встречу с агентом 24-летнего игрока, докладывает инсайдер Николо Скира. В сделке участвует и Антонио Конте, который будет назначен тренером «партенопейцев» в ближайшее время, – он лично убеждает центрбека перебраться в команду. Для футболиста сборной Италии уже готов контракт, рассчитанный до 2029 года, зарплата – 2,5 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что именно Алессандро Буонджорно является главной трансферной целью Антонио Конте в «Наполи». Стоимость потенциальной сделки оценивается в 40 млн евро.