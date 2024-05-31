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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» снова не договорился с Лаутаро, стороны запланировали очередную встречу

31 Мая 2024 • 00:31 Комментировать (1)
Верона
2:2
Интер Милан

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес вновь не принял предложение клуба по новому контракту.

Согласно недавним сообщениям, «нерадзурри» готовы платить своему капитану не более 8,5 млн евро в год. По информации FcInterNews, аргентинец может снизить запрос до 10 млн евро в год, но не согласится на меньшее. В ближайшие дни стороны проведут новую встречу. Положительный исход переговоров по-прежнему возможен, поскольку 26-летний форвард не планирует менять клуб.

Действующий контракт Лаутаро Мартинеса с «Интером» рассчитан до лета 2026 года. В прошедшем сезоне футболист отметился 27 голами в 44 матчах и помог команде выиграть Серию А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес

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Комментарии (1) Все комментарии
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intermerdano
31 Мая 2024 в 00:41
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