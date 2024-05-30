Арнаутович – о будущем в «Интере»: «Слухи возникают из ниоткуда»

Нападающий миланского «Интера» Марко Арнаутович опроверг информацию о скором уходе.

Руководство «нерадзурри» готово расстаться с 35-летним игроком, о чём сообщалось в начале мая. Как уверяет сам австриец, для таких слухов нет оснований.

«Я не знаю, что пишут в СМИ, эти слухи появляются из ниоткуда. Никто не связывался ни со мной, ни с моим агентом. У меня контракт с «Интером», я очень счастлив здесь, и я остаюсь», – поведал в интервью Die Presse опытный форвард.

На счету Марко Арнаутовича семь забитых мячей и три результативные передачи в 35 поединках прошедшего сезона за команду Симоне Индзаги во всех турнирах.