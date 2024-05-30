В Италии опровергли информацию об особом пункте в контракте Конте с «Наполи»

Антонио Конте близок к заключению договорённости с «Наполи».

Итальянский специалист станет самым высокооплачиваемым тренером в истории неаполитанского клуба. Кроме того, недавно в прессе появились слухи о наличии в контракте пункта, который позволит Конте покинуть «Наполи» спустя всего год за очень небольшую компенсацию. Согласно данным TMW, ссылающегося на источники в «Наполи», эти сведения совершенно не соответствуют действительности – подобная опция не будет предусмотрена в договоре.

Предполагается, что Антонио Конте подпишет с «Наполи» контракт, рассчитанный на три года.