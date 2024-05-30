«Интер» не устраивают требования Мартинеса по новому контракту

​«Интер» и аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес пока не могут найти компромисс в переговорах по новому контракту.

Как сообщает Corriere Della Sera, итальянский клуб не готов принять требования форварда и его окружения. Отмечается, что 8,5 млн евро – это максимальная заработная плата, которую готов «Интер» платить Мартинесу в год. Лаутаро же хочет в первый сезон получить 12 миллионов, во второй – 14 миллионов, а в третий – 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мартинес провёл за «Интер» во всех соревнованиях 44 матча, забил 27 голов и сделал семь ассистов на своих партнёров.