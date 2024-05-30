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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» не устраивают требования Мартинеса по новому контракту

30 Мая 2024 • 22:36 Комментировать

​«Интер» и аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес пока не могут найти компромисс в переговорах по новому контракту.

Как сообщает Corriere Della Sera, итальянский клуб не готов принять требования форварда и его окружения. Отмечается, что 8,5 млн евро – это максимальная заработная плата, которую готов «Интер» платить Мартинесу в год. Лаутаро же хочет в первый сезон получить 12 миллионов, во второй – 14 миллионов, а в третий – 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мартинес провёл за «Интер» во всех соревнованиях 44 матча, забил 27 голов и сделал семь ассистов на своих партнёров.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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