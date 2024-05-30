Романо назвал проблему, которая мешает новому контракту Камады и «Лацио»

Инсайдер Фабрицио Романо в своей соцстеи написал причину, которая мешает японскому полузащитнику «Лацио» Даити Камаде и клубу заключить новое трудовое соглашение.

«Лацио» ждёт, когда игрок согласует сумму отступных за него. В клубе хотят, чтобы клаузула составляла 20 млн евро. Сам же японец хотел бы, чтобы она была меньше – в этом и кроется пока что неразрешенный вопрос сторон.

Ранее отмечалось, что Камаду из Рима хотел бы переманить в Лондон «Кристал Пэлас» и Оливер Гласнер в частности, они вместе работали в Германии. Но сам японец хотел бы продолжить выступать в столичной итальянской команде.