Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Романо назвал проблему, которая мешает новому контракту Камады и «Лацио»

30 Мая 2024 • 21:15 Комментировать

Инсайдер Фабрицио Романо в своей соцстеи написал причину, которая мешает японскому полузащитнику «Лацио» Даити Камаде и клубу заключить новое трудовое соглашение.

«Лацио» ждёт, когда игрок согласует сумму отступных за него. В клубе хотят, чтобы клаузула составляла 20 млн евро. Сам же японец хотел бы, чтобы она была меньше – в этом и кроется пока что неразрешенный вопрос сторон.

Ранее отмечалось, что Камаду из Рима хотел бы переманить в Лондон «Кристал Пэлас» и Оливер Гласнер в частности, они вместе работали в Германии. Но сам японец хотел бы продолжить выступать в столичной итальянской команде.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Даити Камада
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезда «Реала» Модрич выбрал клуб, в котором готов завершить карьеру Мюллер прокомментировал назначение Компани в «Баварию» Модрич назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч» Кроос рассказал, чем займётся после завершения карьеры Беллингем признался, что думает о трансфере Мбаппе в «Реал» Флик мечтает поработать в «Барселоне» с двумя звёздами Бундеслиги Криштиану Роналду закрыл чемпионат дублем в ворота «Аль-Иттихада» Бензема и поставил рекорд по голам за сезон УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий «Флуминенсе» «объявил» о трансфере Холанна Винисиус высказался о вероятном трансфере Мбаппе в «Реал»
«Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером «Барселона» объявила об увольнении Хави «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне»
Спортивные новости
Рыбин: Если ехать на ЧМ, то за золотыми медалями Кожевников сравнил КХЛ и НХЛ Ярославский «Локомотив» хочет летом подписать двух новых форвардов Плющев: Финны никак не могут понять, что они больше не лидеры мирового хоккея Экс-главный тренер сборной России: Дальше четвертьфинала на ЧМ мы бы не прошли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Мая
22:36 · Италия. Серия А
«Интер» не устраивают требования Мартинеса по новому контракту
22:06 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо высказался о возможном обмене Лукаку на Осимхена
21:49 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ готовы поспорить за футболиста «Ювентуса»
21:15 · Италия. Серия А
Романо назвал проблему, которая мешает новому контракту Камады и «Лацио»
19:18 · Италия. Серия А
«Севилья» интересуется Азмуном
17:54 · Италия. Серия А
Конте возглавит «Наполи» - контракт согласован
14:12 · Италия. Серия А
Агент Алексея Миранчука отреагировал на слухи о «Болонье»
14:08 · Италия. Серия А
«Болонья» продвигается в переговорах с возможным тренером
12:28 · Италия. Серия А
У Хвичи есть соглашение с «ПСЖ», но всё зависит от «Наполи»
10:40 · Италия. Серия А
Белотти выбрал клуб на новый сезон
10:33 · Италия. Серия А
В «Болонье» отреагировали на возможный трансфер Миранчука
09:22 · Италия. Серия А
«Интер» может купить экс-игрока ЦСКА за 20 миллионов
08:48 · Италия. Серия А
«ПСЖ» может купить замену Мбаппе за 110 миллионов евро
03:56 · Италия. Серия А
​Капелло: «Фонсека - хороший тренер, но работать с «Миланом» непросто»
03:32 · Италия. Серия А
​«Фиорентина» установила рекорд итальянского футбола, сыграв 117 матчей за два сезона
Все новости
Рекомендуем