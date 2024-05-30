«Севилья» интересуется Азмуном

Сердар Азмун, нападающий «Ромы», в летнее межсезонье покинет римскую команду.

Как сообщает в своих социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, 29-летний форвард покинет клуб. Напомним, права на игрока принадлежат леверкузенскому «Байеру». В услугах Азмуну заинтересована испанская «Севильи», а также несколько итальянских клубов.

В минувшем сезоне Сердан Азмун, ранее выступавший за «Зенит», провёл 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи на партнёров. Трансферная стоимость иранского игрока оценивается в 10 миллионов евро.