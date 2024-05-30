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Чемпионат Италии. Серия А

Конте возглавит «Наполи» - контракт согласован

30 Мая 2024 • 17:54 Комментировать

Антонио Конте займёт должность главного тренера «Наполи». Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, ключевые детали контракта уже были согласованы. Конте будет зарабатывать в Неаполе 8 миллионов евро за сезон. Заработок специалиста может вырасти за счёт бонусных выплат. Трудовое соглашение будет рассчитано на три сезона.

Отмечается, что де Лаурентис сделал шаг в сторону тренера, поскольку изначально президент «Наполи» предлагал 6,5 миллиона евро в год плюс бонусы. При этом даже такие деньги являются исключением из правил, ведь в «Наполи» установлен потолок зарплат в 3,5 миллиона евро за сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Антонио Конте Наполи ещё теги
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