Конте возглавит «Наполи» - контракт согласован

Антонио Конте займёт должность главного тренера «Наполи». Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, ключевые детали контракта уже были согласованы. Конте будет зарабатывать в Неаполе 8 миллионов евро за сезон. Заработок специалиста может вырасти за счёт бонусных выплат. Трудовое соглашение будет рассчитано на три сезона.

Отмечается, что де Лаурентис сделал шаг в сторону тренера, поскольку изначально президент «Наполи» предлагал 6,5 миллиона евро в год плюс бонусы. При этом даже такие деньги являются исключением из правил, ведь в «Наполи» установлен потолок зарплат в 3,5 миллиона евро за сезон.