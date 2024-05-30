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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Алексея Миранчука отреагировал на слухи о «Болонье»

30 Мая 2024 • 14:12 Комментировать

Агент Вадим Шпинёв, который работает с полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком, дал комментарий по поводу информации о том, что футболистом интересуется другой итальянский клуб - «Болонья».

«Я слухи не комментирую. Сейчас миллион слухов появится, ради бога, прессу не надо читать», - цитирует Шпинёва Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Алексей Миранчук провёл за «Аталанту» 41 матч. В них россиянин записал на свой счёт четыре гола и двенадцать результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Болонья» в следующем сезоне будет представлять Италию в Лиге чемпионов, как и «Аталанта».

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