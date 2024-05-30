«Болонья» продвигается в переговорах с возможным тренером

Тьяго Мотта ушёл с должности главного тренера «Болоньи» - специалист в скором времени должен возглавить «Ювентус». Тем временем «Болонья» продвигается в переговорах с Винченцо Итальяно, который хорошо показывает себя у руля «Фиорентины».

«Болонья» дождалась финала Лиги конференций и теперь хочет как можно скорее закрыть сделку, о чём сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Именно Итальяно является целью номер один для «красно-белых».

Отметим, что «Болонья» в следующем сезоне будет представлять Италию в Лиге чемпионов.