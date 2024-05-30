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Чемпионат Италии. Серия А

У Хвичи есть соглашение с «ПСЖ», но всё зависит от «Наполи»

30 Мая 2024 • 12:28 Комментировать

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия дал согласие на переход в «ПСЖ», но трансфер пока смотрится сложным. По информации от Il Corriere dello Sport, многое будет зависеть от позиции «Наполи», который пока не хочет отпускать своего футболиста.

Сообщается, что Кварацхелия открыт к трансферу в «ПСЖ» и видит в этом большую возможность для развития своей карьеры. Тем не менее, парижанам будет сложно осуществить сделку. «Наполи» с большой долей вероятности будет требовать за грузина свыше 100 миллионов евро компенсации.

23-летний Хвича в последнем розыгрыше чемпионата Италии отметился 11 голами и 6 результативными передачами. В 2023 году Кварацхелия выиграл с «Наполи» Серию А.

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