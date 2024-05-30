Белотти выбрал клуб на новый сезон

Нападающий «Фиорентины» Андреа Белотти, который был арендован у «Ромы», возвращается в столичный клуб. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно информации журналиста, 30-летний итальянский бомбардир не хочет оставаться во флорентийском клубе. Белотти намерен закрепиться в составе римского коллектива.

Напомним, что Андреа выступал за «Фиорентину» во второй половине сезона-2023/2024. Нападающий отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

По итогам сезона Серии А «фиалки» финишировали на восьмом месте в турнирной таблице, а римляне заняли шестую строчку.