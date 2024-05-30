В «Болонье» отреагировали на возможный трансфер Миранчука

Футбольный функционер Джованни Сартори, занимающий пост спортивного директора «Болоньи», высказался о возможном подписании полузащитника сборной России и «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Болонье» был бы интересен такой переход? Таких переговоров нет», - передает слова Сартори «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 28-летний российский полузащитник провел 41 поединок за команду из Бергамо. Миранчук отметился четырьмя забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Трудовое соглашение Алексея рассчитано до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в девять миллионов евро.