«Интер» может купить экс-игрока ЦСКА за 20 миллионов

Бывший защитник московского ЦСКА Яка Бийол, ныне выступающий за «Удинезе», может продолжить карьеру в более статусном клубе итальянского чемпионата.

Согласно информации журналистов Gazzeta dello Sport, 25-летний словенский футболист попал в сферу интересов миланского «Интера». «Нерадзурри» рассматривают возможность подписания Бивола в летнее трансферное окно. «Удинезе», в свою очередь, готов расстаться с игроком за 15-20 миллионов евро.

Яка выступает за команду из Удине с лета 2022 года. В минувшем розыгрыше итальянской Серии А защитник провел 24 встречи, не отметившись голевыми действиями.