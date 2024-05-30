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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» может купить экс-игрока ЦСКА за 20 миллионов

30 Мая 2024 • 09:22 Комментировать

Бывший защитник московского ЦСКА Яка Бийол, ныне выступающий за «Удинезе», может продолжить карьеру в более статусном клубе итальянского чемпионата.

Согласно информации журналистов Gazzeta dello Sport, 25-летний словенский футболист попал в сферу интересов миланского «Интера». «Нерадзурри» рассматривают возможность подписания Бивола в летнее трансферное окно. «Удинезе», в свою очередь, готов расстаться с игроком за 15-20 миллионов евро.

Яка выступает за команду из Удине с лета 2022 года. В минувшем розыгрыше итальянской Серии А защитник провел 24 встречи, не отметившись голевыми действиями.

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