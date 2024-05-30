«ПСЖ» может купить замену Мбаппе за 110 миллионов евро

Руководство «ПСЖ» подыскивает усиление в атакующую линию после расставания с нападающим Килианом Мбаппе. По информации инсайдера Паскаля Гарро, парижский гранд обратил внимание на итальянский рынок.

В поле зрения чемпиона Франции попал центрфорвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес. Парижский гранд установил первые контакты по возможному трансферу аргентинского бомбардира.

Лаутаро стал лучшим голеадором чемпионата Италии в минувшем сезоне. Нападающий принял участие в 33 поединках, отметившись 24 забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.