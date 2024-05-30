​Капелло: «Фонсека - хороший тренер, но работать с «Миланом» непросто»

Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло скептически относится к кандидатуре Паулу Фонсеки в качестве нового тренера клуба. По его словам, работа с «Миланом» сильно отличается от опыта с другими клубами. Ранее Фонсека тренировал «Рому», но расстался с клубом после трёх лет сотрудничества.

- Фонсека показывает неплохие результаты, но тренировать «Милан» - это совсем другое дело. Тут очень нетерпеливые и во многом токсичные болельщики, которые будут требовать во что бы то ни стало обойти «Интер». А он сейчас очень силён, - напоминает Капелло, слова которого цитирует pianetamilan.it.