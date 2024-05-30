​«Фиорентина» установила рекорд итальянского футбола, сыграв 117 матчей за два сезона

Очень напряжёнными с точки зрения количества сыгранных матчей выдались два последних сезона для «Фиорентины». Команда трижды дошла до финалов - как в Кубке Италии, так и в Лиге конференций. Всё это означает, что за два последних сезона «Фиорентина» сыграла 117 матчей - и это абсолютный рекорд итальянского футбола.

Для сравнения, «Рома» сыграла за два года 108 матчей, миланский «Интер» - 105, а «Милан» - 104. Причём в прошлом сезоне матчей у «Фиорентины» было больше - 60 против 57 в закончившемся.

Напомним, что в чемпионате Серии А команда заняла в итоге восьмое место в турнирной таблице.