​Грациани: «Конте - это гарантии»

Франческо Грациани, бывший игрок «Ромы», полон уважения к Антонио Конте, которого он считает «гарантом успеха» для любой команды. Конечно, Грациани понимает, что многое зависит и от игроков, что показало и последнее место работы Конте - лондонский «Тоттенхэм». Но, тем не менее, он считает его исключительным специалистом:

- У Конте очень правильный для такой работы характер, он способен оживить даже «мёртвых» игроков. «Наполи» сделает хороший ход, если Конте согласится, но он не будет терпеть вмешательства в свою работу. Конте даёт гарантии, а де Лаурентису лучше тогда заниматься президентством и не соваться в раздевалку, - цитирует слова Грациани pianetamilan.it.