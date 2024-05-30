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Чемпионат Италии. Серия А

Определились все участники еврокубков от Италии, «Торино» остался за бортом

30 Мая 2024 • 01:57 Комментировать

В финале Лиги конференций «Фиорентина» проиграла «Олимпиакосу» со счётом 0:1. Если бы «фиалки» завоевали трофей, то получили бы путёвку в Лигу Европы на следующий сезон. А билет в Лигу конференций от Серии А перешёл бы девятой команде, то есть «Торино». Но «Фиорентина» уступила, поэтому она с восьмого места отправляется в Лигу конференций и попытается выиграть турнир с третьей попытки (год назад тоже было поражение в финале).

Теперь можно составить список команд, которые представят Италию в следующем еврокубковом сезоне.

Лига чемпионов: «Интер», «Милан», «Ювентус», «Аталанта», «Болонья».

Лига Европы: «Рома», «Лацио».

Лига конференций: «Фиорентина».

Дополнительное, пятое место в Лиге чемпионов Италия получила за счёт попадания в топ-2 таблицы коэффициентов УЕФА текущего сезона. В следующем сезоне в основном раунде Лиги чемпионов выступят 36 команд, а не 32.

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