Определились все участники еврокубков от Италии, «Торино» остался за бортом

В финале Лиги конференций «Фиорентина» проиграла «Олимпиакосу» со счётом 0:1. Если бы «фиалки» завоевали трофей, то получили бы путёвку в Лигу Европы на следующий сезон. А билет в Лигу конференций от Серии А перешёл бы девятой команде, то есть «Торино». Но «Фиорентина» уступила, поэтому она с восьмого места отправляется в Лигу конференций и попытается выиграть турнир с третьей попытки (год назад тоже было поражение в финале).

Теперь можно составить список команд, которые представят Италию в следующем еврокубковом сезоне.

Лига чемпионов: «Интер», «Милан», «Ювентус», «Аталанта», «Болонья».

Лига Европы: «Рома», «Лацио».

Лига конференций: «Фиорентина».

Дополнительное, пятое место в Лиге чемпионов Италия получила за счёт попадания в топ-2 таблицы коэффициентов УЕФА текущего сезона. В следующем сезоне в основном раунде Лиги чемпионов выступят 36 команд, а не 32.