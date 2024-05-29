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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи выложил трогательный пост о завершении карьеры

29 Мая 2024 • 21:59 Комментировать

Леонардо Бонуччи, бывший защитник сборной Италии выложил прощальный пост на своей странице в соцсети. Его он посвятил собственному уходу из профессионального футбола. На трогательном видео опубликованы лучшие моменты в карьере опытного защитника.

Напомним, что последним клубом Леонардо стал стамбульский «Фенербахче». Его он пополнил минувшей зимой. Что касается другой, более значительной части карьеры, то её Леонардо провёл в основном в «Ювентусе». Он выступал за «бьянконери» с 2010 по 2017, а также с 2018 по 2023 годы. Также в его карьере были «Тревизо», родной миланский «Интер», «Бари», «Милан» и берлинский «Унион». Провёл более сотни матчей за сборную Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонардо Бонуччи
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